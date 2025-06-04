Термоядерна бомба

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У Центрі протидії дезінформації при РНБО закликають медіа та суспільство не піддаватися на ядерні «страшилки» з боку Росії. Такі заяви — це елемент психологічної війни, спрямованої на посилення страху серед західних країн та тиск без реального застосування зброї.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

«Зараз усі розмови про ядерну загрозу в західних медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки — це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни», — наголосив він.

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На думку Коваленка, основна мета таких наративів — викликати паніку.

«Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно», — зазначив він.

Керівник ЦПД також підкреслив, що навіть сам факт погроз може вдарити по самій Росії.

«Завжди треба пам’ятати: навіть теоретичне бажання застосувати ядерну зброю зашкодить самій Росії набагато більше. Бо проти цього — весь світ. А Росія досі тримається лише на енергоресурсах, які в неї ще купують», — пояснив Коваленко.

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На завершення він закликав не підживлювати ворожу інформаційну кампанію:

«Не варто допомагати росіянам у пропаганді страху з ядеркою — заради трафіку в медіа. Спокійніше», — резюмував він.

Нагадаємо, за інформацією Newsweek, у розпорядження німецьких та данських журналістів потрапили документи, які містять плани секретних ядерних об’єктів Росії. Вони свідчать про те, що Москва вже багато років активно модернізує свою ракетно-ядерну інфраструктуру. Це, на думку оглядачів, лише підсилює серйозність потенційної ядерної загрози з боку РФ.

Як нагадує видання, президент РФ Володимир Путін ще у 2018 році заявляв про розробку новітніх систем ядерного озброєння, які, за його словами, повинні забезпечити Росії перевагу в змаганні з країнами Заходу.

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На думку журналістів Newsweek, ці нові дані вкладаються у загальну картину демонстративних заяв Кремля про ядерну міць Росії, які регулярно звучать з початку повномасштабного вторгнення в Україну.