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Росія атакувала Одесу дронами: є поранений та руйнування
Вночі Одеса знову була під ударом: безпілотники РФ спричинили пожежі та руйнування.
У ніч проти 4 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники.
Про це повідомила ДСНС України.
«Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО. Попередньо, постраждала 1 людина. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям», — йдеться в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що одна людина отримала поранення ноги, медики надали необхідну допомогу. Крім того, дев’ять місцевих жителів звернулися по психологічну підтримку. На місці події працюють фахівці ДСНС, поліція та медики. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.
Нагадаємо, російські війська вдарили з РСЗВ по Харківщині.