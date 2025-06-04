Россия атаковала Одессу дронами: есть раненый и разрушения

Удар по Одесской области 4 июня

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В ночь на 4 июня российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, которые оперативно потушили спасатели.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

«Повреждены жилые дома, складские помещения, СТО. Предварительно, пострадал 1 человек. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям», — говорится в сообщении.

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Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что один человек получил ранение ноги, медики оказали необходимую помощь. Кроме того, девять местных жителей обратились за психологической поддержкой. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС, полиция и медики. Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Удар по Одесской области 4 июня

Удар по Одесской области 4 июня

Удар по Одесской области 4 июня

Удар по Одесской области 4 июня

Напомним, российские войска ударили из РСЗО по Харьковской области.