Чим обернеться для України атака по Кримському мосту: експерт відповів

Кримський міст / © Associated Press

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Росія перебуває у стані «прострації» після ефективних ударів Збройних сил України по стратегічних об’єктах — мостах та аеродромах.

Про це заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері Київ24.

За словами військового експерта, росіяни вже звертаються до американської сторони з проханням вплинути на Україну, аби ЗСУ припинили удари по критичній інфраструктурі:

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«Росіяни там не можуть оговтатися… і тепер звертаються до американців, щоб ті вплинули на нас, на Сили оборони України — щоб ми не били по мостах і по аеродромах», — зазначив Романенко.

Він підкреслив, що це є ознакою того, що такі удари є дуже болісними для ворога:

«Це говорить про те, що дуже болюче це для них. Вони там у прострації. Але не треба мати ілюзій — вони вже відповідають по Сумщині та Херсонщині. Те, що можуть зараз», — зауважив генерал.

Окремо Романенко акцентував, що попри інформаційну пропаганду РФ, наприклад, через заяви Дмитра Медведєва про «ядерну зброю», не варто відволікатися від суті:

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«Це для того й тримають таких осіб, щоб озвучувати страшилки. А насправді — у них ще є засоби для нанесення ударів, на жаль. Треба бути уважними, але й цінувати високий рівень професіоналізму наших Сил оборони України — зокрема СБУ, ГУР та ССО», — наголосив він.

Нагадаємо, 3 червня було завдано удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Адже Кримський міст має як стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії.

Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

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В СБУ наголосили, що мінували міст просто під водою. Унікальну операцію готували декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори моста. Що важливо, перший вибуховий пристрій був активований без жодних жертв серед цивільного населення.