В МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні через масовані обстріли

МАГАТЕ. / © МАГАТЕ

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Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту до Києва попередив про реальну та постійну загрозу ядерної безпеки в Україні на тлі інтенсивних російських атак.

Про це повідомляє Yahoo news.

“Очевидно, що загрози ядерній безпеці залишаються дуже реальними й постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день повітряних тривог з кінця минулого року”, — заявив Гроссі.

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За його словами, присутність експертів МАГАТЕ на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій аварії. Представники агентства, які працюють на двох діючих АЕС — Рівненській і Хмельницькій, — змушені були ховатися до трьох разів на день через повітряні тривоги.

Окрему увагу Гроссі звернув на підготовку до майбутнього відновлення енергетичної інфраструктури України. За його словами, МАГАТЕ може відіграти важливу роль у цьому процесі.

МАГАТЕ з початку повномасштабного вторгнення регулярно направляє своїх експертів на українські АЕС, включно з постійною місією на тимчасово окупованій Запорізькій станції, яка перебуває під контролем російських військ із 2022 року і зупинена з міркувань безпеки.

Тим часом президент Володимир Зеленський назвав абсурдною і небезпечною будь-яку спробу Росії перезапустити Запорізьку АЕС без участі України. Він закликав забезпечити повний і безперешкодний доступ МАГАТЕ до цього об’єкта.

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Наразі понад половину електроенергії в Україні забезпечують АЕС, і Росія неодноразово атакувала енергетичну інфраструктуру, намагаючись порушити постачання.

Раніше ми писали, що після масштабної української операції “Павутина”, під час якої було знищено десятки російських військових літаків на глибокій території РФ, Кремль може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня, зокрема, застосувати тактичну ядерну зброю.