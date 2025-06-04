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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки цілей і де знищила ППО

Вночі було зафіксовано влучання російських безпілотників у семи локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник

Вночі проти 4 червня російські війська атакували 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 61 дрон.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09:00 ППО знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачено”, - наголосили ПС.

За інформацією військових, основними напрямками повітряних ударів були Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська і Донецька області. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях.

Нагадаємо, РФ здійснила атаку на Харків та область. Нічний обстріл міста тривав півтори години: ракети та «Шахеди» завдали ударів по місту та передмістю, спричинивши значні руйнування та пожежі.

За інформацією ситуаційного центру, для ударів по Харкову 4 червня вночі ворог застосував 9 “Шахедів” та дві ракети, тип яких встановлюється.

Окрім того, в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
370
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