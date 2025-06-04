Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 4 червня 2025 в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у напрямку міста близько 00:46, а вже о 00:58 зафіксовано вибухи. Місцеві ЗМІ та офіційні джерела повідомили про роботу сил ППО. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців залишатися в укриттях.

Після першої години ночі повідомлялося про нові вибухи та збиття ворожих цілей. Деталі щодо постраждалих чи руйнувань наразі уточнюються.

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На жаль, наразі немає додаткової інформації щодо цієї події. Очікуємо на інформацію від офіційних джерел.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.