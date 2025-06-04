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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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172
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В Одесі пролунали вибухи

Вибухи в Одесі: у місті лунали сирени та працювала ППО через атаку дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 червня 2025 в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих дронів у напрямку міста близько 00:46, а вже о 00:58 зафіксовано вибухи. Місцеві ЗМІ та офіційні джерела повідомили про роботу сил ППО. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців залишатися в укриттях.

Після першої години ночі повідомлялося про нові вибухи та збиття ворожих цілей. Деталі щодо постраждалих чи руйнувань наразі уточнюються.

На жаль, наразі немає додаткової інформації щодо цієї події. Очікуємо на інформацію від офіційних джерел.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

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