ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

В Одессе раздались взрывы

Взрывы в Одессе: в городе раздавались сирены и работала ПВО из-за атаки дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 июня 2025 года в Одессе раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в направлении города около 00:46, а уже в 00:58 зафиксированы взрывы. Местные СМИ и официальные источники сообщили о работе сил ПВО. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

После часа ночи сообщалось о новых взрывах и сбитии враждебных целей. Детали по поводу пострадавших или разрушений пока уточняются.

К сожалению, пока нет дополнительной информации по этому событию. Ожидаем информацию от официальных источников.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie