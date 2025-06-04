Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 4 июня 2025 года в Одессе раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в направлении города около 00:46, а уже в 00:58 зафиксированы взрывы. Местные СМИ и официальные источники сообщили о работе сил ПВО. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

После часа ночи сообщалось о новых взрывах и сбитии враждебных целей. Детали по поводу пострадавших или разрушений пока уточняются.

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К сожалению, пока нет дополнительной информации по этому событию. Ожидаем информацию от официальных источников.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.