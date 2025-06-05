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- Війна
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Росія завдала ракетного удару по Харкові — мер
У ніч на 5 червня російські війська здійснили ракетну атаку по Харкову. Під ворожий обстріл потрапив Слобідський район міста.
Російські загарбники в ніч проти 5 червня завдали ракетного удару по Харкову під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
Він заявив, що в результаті ворожої ракетної атаки під ударом опинився Слобідський район
«Попередньо — ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що нинішній темп обстрілів Росією України може тривати протягом 2025 року.