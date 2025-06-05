ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала ракетного удару по Харкові — мер

У ніч на 5 червня російські війська здійснили ракетну атаку по Харкову. Під ворожий обстріл потрапив Слобідський район міста.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Харків

РФ обстріляла Харків / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 5 червня завдали ракетного удару по Харкову під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

Він заявив, що в результаті ворожої ракетної атаки під ударом опинився Слобідський район

«Попередньо — ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються», — йдеться у повідомленні.

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що нинішній темп обстрілів Росією України може тривати протягом 2025 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie