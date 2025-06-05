РФ обстреляла Харьков / © Associated Press

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Российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он заявил, что в результате вражеской ракетной атаки под ударом оказался Слободской район.

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«Предварительно — враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года.

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