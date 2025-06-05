ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
467
Время на прочтение
1 мин

Россия нанесла ракетный удар по Харькову — мэр

В ночь на 5 июня российские войска совершили ракетную атаку по Харькову. Во вражеский обстрел попал Слободской район города.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Харьков

РФ обстреляла Харьков / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он заявил, что в результате вражеской ракетной атаки под ударом оказался Слободской район.

«Предварительно — враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie