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Россия нанесла ракетный удар по Харькову — мэр
В ночь на 5 июня российские войска совершили ракетную атаку по Харькову. Во вражеский обстрел попал Слободской район города.
Российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
Он заявил, что в результате вражеской ракетной атаки под ударом оказался Слободской район.
«Предварительно — враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются», — говорится в сообщении.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года.