Увеличилось количество пострадавших в результате атаки Shahed по Харькову

Последствия атаки по Харькову / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Реклама

В ночь на 5 июня русские оккупационные войска нанесли удар по Харькову дронами типа Shahed. Враг целенаправленно ударил по жилым районам города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

«В 01:05 зафиксированы удары БпЛА типа „Шахед“ по Харькову. Прямые попадания — в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе», — сообщил Синегубов.

Реклама

Число пострадавших возросло до 17 человек, в том числе ранены двое детей — 9-летняя девочка и 7-летний мальчик. У всех есть легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил детали о последствиях атаки: «В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя „шахеда“ оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», — отметил городской голова.

По его словам, эта атака не что иное, как спланированный террор против мирного населения.

«Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам», — добавил Терехов.

Реклама

В результате удара вспыхнули квартиры, уничтожены частные автомобили. На месте работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий.

российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.