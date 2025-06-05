У Хорватії планують відновити обов’язкову військову службу

Прапор Хорватії

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У середу, 5 червня, віцепрем’єр-міністр Хорватії та міністр оборони Іван Анушич представив громадськості новий законопроєкт, який передбачає відновлення обов’язкової військової служби.

За документом, призов стосуватиметься чоловіків віком від 18 до 30 років, які після проходження медичного огляду будуть визнані придатними до служби. Для жінок служба залишиться добровільною, інформує Balkaninsight.

Призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку та отримуватимуть щомісячну зарплату у розмірі 1100 євро, пояснив міністр. Для тих, хто не бажає служити у збройних силах, запропоновано альтернативні варіанти.

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«Перший варіант — пройти тримісячну підготовку з цивільної оборони», — розповів Іван Анушич. Другий варіант — чотиримісячна служба в установах, що обслуговують міста та муніципалітети.

Міністр також зауважив, що громадяни, які пройдуть базову військову підготовку, матимуть перевагу при працевлаштуванні у державних та громадських структурах Хорватії.

За попередніми оцінками уряду, щороку планують проводити п’ять хвиль призову, кожна з яких охоплюватиме близько 800 осіб — тобто до 4000 призовників на рік. Утім, законопроєкт ще має бути схвалений парламентом, тож Анушич очікує, що відновлення призову може стартувати не раніше 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових до України. Хорватські солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов.

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