Скільки українських студентів пройдуть військову підготовку: міністр Лісовий дав відповідь

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий

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Базову військову підготовку пройдуть 75-80 тисяч студентів вищих навчальних закладів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду в п’ятницю в Верховній Раді.

«Теоретична частина, до якої ми готуємося… 170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках діючого законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів — це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням», — сказав Лісовий.

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Міністр також зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.

«Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році — 130 млн грн», — зазначив він.

Оксен Лісовий висловив сподівання, що під час перегляду державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.

Теоретична частина військової підготовки у ВНЗ починається з 1 вересня.

Нагадаємо, по всій Україні запрацюють центри підготовки до нацспротиву. Там українців готуватимуть до спротиву російській агресії. Постанова Кабміну передбачає сертифіковане навчання під керівництвом ветеранів.