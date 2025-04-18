ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Скільки українських студентів пройдуть військову підготовку: міністр Лісовий дав відповідь

Оксен Лісовий висловив сподівання, що під час перегляду державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий

Базову військову підготовку пройдуть 75-80 тисяч студентів вищих навчальних закладів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду в п’ятницю в Верховній Раді.

«Теоретична частина, до якої ми готуємося… 170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках діючого законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів — це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням», — сказав Лісовий.

Міністр також зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.

«Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році — 130 млн грн», — зазначив він.

Оксен Лісовий висловив сподівання, що під час перегляду державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.

Теоретична частина військової підготовки у ВНЗ починається з 1 вересня.

Нагадаємо, по всій Україні запрацюють центри підготовки до нацспротиву. Там українців готуватимуть до спротиву російській агресії. Постанова Кабміну передбачає сертифіковане навчання під керівництвом ветеранів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie