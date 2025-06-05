Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заборонив в’їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Згідно з указом, повна заборона на в’їзд стосується громадян Афганістану, М’янми (Бірми), Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

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Обмеження, як зазначається, обґрунтовані «ризиками для національної безпеки США».

Часткові обмеження стосуються громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану і Венесуели.

У документі передбачені винятки для власників чинних віз, постійних резидентів, окремих категорій візових заявників, а також осіб, чий в’їзд вважається «відповідним національним інтересам США».

Представник Білого дому повідомив, що Трамп ухвалив остаточне рішення після антисемітського нападу, який стався у неділю в штаті Колорадо. Президент раніше вже розглядав запровадження таких обмежень, однак інцидент пришвидшив підписання указу.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що його країні потрібне «сміливе правосуддя», щоб врегулювати питання з міграцією.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа на початку 2025 року звернулася із закликом до уряду України прийняти на свою територію невстановлену кількість осіб, депортованих із США, які є громадянами третіх країн.