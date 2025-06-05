До Землі летить гігантський астероїд розміром понад 400 метрів

Астероїд наближається до Землі / © Pixabay

Реклама

Астероїд 424482 (2008 DG5) пролетить поблизу Землі у вівторок, 6 червня. Його діаметр становить понад 421 метр, а відстань, на якій він пройде повз нашу планету, — близько 3,49 мільйона кілометрів.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

У NASA вважають об’єкт «потенційно небезпечним», якщо він відповідає двом критеріям: наближається до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км і має діаметр понад 150 м. Астероїд 2008 DG5 підпадає під обидва параметри.

Реклама

Хоча наразі немає загрози зіткнення, фахівці уважно стежать за його траєкторією. Відомо, що об’єкт входить до списку навколоземних астероїдів, які регулярно аналізують у межах програми планетарного захисту.

Раніше повідомлялося, що Китай відправив у космос свою першу місію з доставлення зразків астероїдної речовини під назвою «Тяньвень-2».

Ми раніше інформували, що астероїд Веста, другий за розміром об’єкт у Поясі астероїдів, може бути не «замороженою» протопланетою, а уламком більшого небесного тіла, знищеного мільярди років тому.