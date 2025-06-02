До Землі мчить небезпечний "бог хаосу": як діятиме людство

Астероїд / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Астероїд Апофіс, названий на честь давньоєгипетського бога хаосу та руйнування, знову опинився в центрі уваги вчених і космічних агентств. Хоча раніше існували побоювання, що цей об’єкт може зіткнутися із Землею 2029 року, тепер фахівці впевнені: загрози немає. Однак його надзвичайно близький проліт відкриває унікальні можливості для досліджень.

Про це повідомляє портал Space.

Апофіс був відкритий 2004 року. Його діаметр становить близько 340 м, а траєкторія польоту 2029 року наблизить астероїд до Землі на відстань лише 31 тис. км — ближче, ніж розташовані деякі геостаціонарні супутники, які перебувають на орбіті приблизно за 36 тис. км від Землі.

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Через наближення астероїда Європейське космічне агентство (ESA) активно готує місію Ramses, запуск якої запланований на 2028 рік. Головна мета — спостереження за Апофісом до, під час і після його близького проходження повз Землю. Космічний апарат аналізуватиме орбіту, хімічний склад і структуру поверхні астероїда.

Особливо цікавим для науковців є вплив земної гравітації. За прогнозами, вона може змінити не лише орбіту, а й фізичні характеристики Апофіса — зокрема, його поверхню та внутрішню структуру. Це дасть нове розуміння того, як великі астероїди реагують на близьке зближення з планетами, і допоможе вдосконалити технології планетарного захисту.

Ще один елемент місії — посадковий модуль, який ESA планує доставити на поверхню Апофіса для детального вивчення матеріалу на місці.

Паралельно NASA готується досліджувати Апофіс за допомогою апарата OSIRIS-APEX (раніше — OSIRIS-REx). Цей космічний зонд вже має досвід: він зібрав зразки з астероїда Бенну і успішно доставив їх на Землю. До Апофіса OSIRIS-APEX прибуде приблизно через місяць після того, як астероїд пролетить повз нашу планету.

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До слова, вчені виявили біля Венери небезпечні астероїди, які можуть розтрощити Землю. Це коорбітальні астероїди, які досі залишаються майже невидимими для астрономів.