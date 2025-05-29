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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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58
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Китай відправляє місію на астероїд: чим вона займеться

Головною метою амбітного проєкту стане дослідження астероїда Камоалева — квазісупутника Землі, а також загадкового об’єкта з кометоподібними властивостями.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Концепт місії «Тяньвень-2»

Концепт місії «Тяньвень-2» / © CNSA

Китай 29 травня відправить у космос свою першу місію з доставлення зразків астероїдної речовини під назвою «Тяньвень-2». Ця речовина може розкрити нові дані про формування Сонячної системи та походження життя.

Про це пише Universe Space Tech.

Китай готує амбітну міжпланетну місію «Тяньвень-2», яка стартує 29 травня. Головною метою цього проєкту стане дослідження небесного тіла з незвичайними характеристиками — астероїда Камоалева, який обертається поблизу Землі.

Розробка місії ведеться від кінця 2010 років. Камоалева, хоча й має невеликі розміри (діаметр — менше 100 м), становить значний інтерес для науки. Це так званий квазісупутник Землі — він перебуває в орбітальному резонансі 1:1 з нашою планетою, що дозволяє йому залишатися в її околицях протягом тривалого часу.

Деякі дослідники вважають, що цей об’єкт міг утворитися внаслідок зіткнення, яке вибило уламок з Місяця. Якщо це так, то аналіз його складу може пролити світло на походження та геологію місячної поверхні.

Згідно з планом польоту, 2026 року «Тяньвень-2» вийде на орбіту навколо Камоалева і проведе річну програму досліджень, після чого проведе забір зразків ґрунту. Після цього зонд повернеться до Землі та скине капсулу зі зразками — орієнтовно 2028 року.

Однак це буде лише перший етап. Надалі апарат здійснить переліт до Головного поясу астероїдів, де досягне своєї другої цілі — об’єкта 311P/PanSTARRS. Очікується, що він прибуде туди 2035 року, де протягом щонайменше року вивчатиме це незвичне небесне тіло, яке, попри свою належність до поясу астероїдів, демонструєкометоподібні властивості. Його вже неодноразово спостерігали з кількома хвостами, що може бути наслідком надшвидкого обертання або ж втрати летких речовин, як у вимерлих комет.

На думку астрономів, вивчення Камоалева та 311P/PanSTARRS допоможе розкрити таємниці формування ранніх тіл Сонячної системи, зокрема їхньої ролі у доставці води та органіки на планети.

Запуск «Тяньвень-2» буде здійснено ракетою «Чанчжен-3B/E», що підкреслює серйозність намірів КНР у розвитку глибокого космосу та планетарної науки.

До слова, вчені з’ясували, що астероїд Веста — другий за розміром об’єкт у Поясі астероїдів — може бути не «замороженою» протопланетою, а уламком іншої планети.

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