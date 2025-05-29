Китай отправляет миссию на астероид: чем она займется

Концепт миссии "Тяньвэнь-2" / © CNSA

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Китай 29 мая отправит в космос свою первую миссию по доставке образцов астероидного вещества под названием «Тяньвэнь-2». Это вещество может раскрыть новые данные о формировании Солнечной системы и происхождении жизни.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Китай готовит амбициозную межпланетную миссию «Тяньвэнь-2», которая стартует 29 мая. Главной целью этого проекта станет исследование небесного тела с необычными характеристиками — астероида Камоалева, который вращается вблизи Земли.

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Разработка миссии ведется с конца 2010 годов. Камоалева, хотя и имеет небольшие размеры (диаметр — менее 100 м), представляет значительный интерес для науки. Это так называемый квазиспутник Земли — он находится в орбитальном резонансе 1:1 с нашей планетой, что позволяет ему оставаться в ее окрестностях в течение длительного времени.

Некоторые исследователи считают, что этот объект мог образоваться в результате столкновения, которое выбило обломок с Луны. Если это так, то анализ его состава может пролить свет на происхождение и геологию лунной поверхности.

Согласно плану полета, в 2026 году «Тяньвэнь-2» выйдет на орбиту вокруг Камоалева и проведет годовую программу исследований, после чего проведет забор образцов грунта. После этого зонд вернется к Земле и сбросит капсулу с образцами — ориентировочно в 2028 году.

Однако это будет лишь первый этап. В дальнейшем аппарат совершит перелет в Главный пояс астероидов, где достигнет своей второй цели — объекта 311P/PanSTARRS. Ожидается, что он прибудет туда в 2035 году, где в течение как минимум года будет изучать это необычное небесное тело, которое, несмотря на свою принадлежность к поясу астероидов, демонстрирует кометоподобные свойства. Его уже неоднократно наблюдали с несколькими хвостами, что может быть следствием сверхбыстрого вращения или же потери летучих веществ, как у вымерших комет.

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По мнению астрономов, изучение Камоалева и 311P/PanSTARRS поможет раскрыть тайны формирования ранних тел Солнечной системы, в частности их роли в доставке воды и органики на планеты.

Запуск «Тяньвэнь-2» будет осуществлен ракетой «Чанчжэн-3B/E», что подчеркивает серьезность намерений КНР в развитии глубокого космоса и планетарной науки.

К слову, ученые выяснили, что астероид Веста - второй по размеру объект в Поясе астероидов — может быть не «замороженной» протопланетой, а обломком другой планеты.