К Земле летит гигантский астероид размером более 400 метров

Астероид приближается к Земле / © Pixabay

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Астероид 424482 (2008 DG5) пролетит вблизи Земли во вторник, 6 июня. Его диаметр составляет более 421 метра, а расстояние, на котором он пройдет мимо нашей планеты, — около 3,49 миллиона километров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

В NASA считают объект «потенциально опасным», если он отвечает двум критериям: приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и имеет диаметр более 150 м. Астероид 2008 года DG5 подпадает под оба параметра.

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Хотя нет угрозы столкновения, специалисты внимательно следят за его траекторией. Известно, что объект входит в список околоземных астероидов, которые регулярно анализируют в рамках программы планетарной защиты.

Ранее сообщалось, что Китай отправил в космос свою первую миссию по доставке образцов астероидного вещества под названием «Тяньвэнь-2».

Мы ранее информировали, что астероид Веста, второй по размеру объект в Поясе астероидов, может быть не замороженной протопланетой, а обломком большего небесного тела, уничтоженного миллиарды лет назад.