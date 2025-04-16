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Трамп анонсував програму "самодепортації": іммігрантам дадуть квиток на літак
Американський уряд працюватиме з іммігрантами.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація створює програму "самодепортації".
Про це глава Білого дому розповів і інтерв'ю Fox Noticias NBC News.
З його слів, в межах програми Сполучені Штати нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни. Водночас Трамп додав, що уряд працюватиме з іммігрантами, аби вони могли повернутися до США, якщо будуть добре поводитися".
NBC пише, що чиновники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортуватися. Крім цього, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра відомства Крісті Ноем.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що головною загрозою для країни є не Володимир Путін, а мігранти, наркобарони та інші кримінальні елементи, які незаконно перетинають кордон.