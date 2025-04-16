У Мелітополі партизани влаштували ворогу диверсію: що пошкоджено (відео)

Диверсія «Атеш» у Мелітополі / © Telegram / Рух "АТЕШ"

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Агенти партизанського руху «Атеш» влаштували успішну диверсію в окупованому Мелітополі. Це завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням російських окупантів.

Про це повідомили в телеграм-каналі руху.

«Агенти нашого бойового крила успішно провели диверсію в Мелітополі, знищивши релейну шафу, що завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що вже позначається на їх боєздатності», — йдеться у заяві «Атеш».

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Там зауважили, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який російська армія перекидає боєприпаси, паливо та військову техніку для бойових дій на Роботинському та Кам’янському напрямках.

Диверсія «Атеш» у Мелітополі / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, у березні агенти «Атеш» провели успішну операцію зі зриву логістики ворога у Джанкойському районі окупованого Криму.