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В Мелитополе партизаны устроили врагу диверсию: что повреждено (видео)
Агенты «Атеш» нанесли удар по логистике оккупантов в Мелитополе.
Агенты партизанского движения «Атеш» устроили успешную диверсию в оккупированном Мелитополе. Это нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением российских оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале движения.
«Агенты нашего боевого крыла успешно провели диверсию в Мелитополе, уничтожив релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар значительно нарушил логистику врага, что сказывается на их боеспособности», — говорится в заявлении «Атеш».
Там отметили, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, через который российская армия перебрасывает боеприпасы, топливо и военную технику для боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.
Напомним, в марте агенты «Атеш» провели успешную операцию по срыву логистики врага в Джанкойском районе оккупированного Крыма.