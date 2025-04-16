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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Мелитополе партизаны устроили врагу диверсию: что повреждено (видео)

Агенты «Атеш» нанесли удар по логистике оккупантов в Мелитополе.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Диверсия "Атеш" в Мелитополе

Диверсия «Атеш» в Мелитополе / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Агенты партизанского движения «Атеш» устроили успешную диверсию в оккупированном Мелитополе. Это нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением российских оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале движения.

«Агенты нашего боевого крыла успешно провели диверсию в Мелитополе, уничтожив релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар значительно нарушил логистику врага, что сказывается на их боеспособности», — говорится в заявлении «Атеш».

Там отметили, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, через который российская армия перебрасывает боеприпасы, топливо и военную технику для боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.

Диверсія «Атеш» у Мелітополі / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, в марте агенты «Атеш» провели успешную операцию по срыву логистики врага в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

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