Трамп анонсировал программу "самодепортации": иммигрантам дадут билет на самолет

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация создает программу "самодепортации".

Об этом глава Белого дома рассказал и интервью Fox Noticias NBC News .

По его словам, в рамках программы Соединенные Штаты предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из страны. В то же время Трамп добавил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в США, если будут вести себя хорошо".

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NBC пишет, что чиновники администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться. Кроме того, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноем.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для страны является не Владимир Путин, а мигранты, наркобароны и другие уголовные элементы, незаконно пересекающие границу.

Дата публикации 15:59, 07.04.25 Количество просмотров 19 Невинного ошибочно депортировали в худшую тюрьму мира! Жить в Штатах теперь опасно?