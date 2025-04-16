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Трамп анонсировал программу "самодепортации": иммигрантам дадут билет на самолет
Американское правительство будет работать с иммигрантами.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация создает программу "самодепортации".
Об этом глава Белого дома рассказал и интервью Fox Noticias NBC News .
По его словам, в рамках программы Соединенные Штаты предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из страны. В то же время Трамп добавил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в США, если будут вести себя хорошо".
NBC пишет, что чиновники администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться. Кроме того, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноем.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для страны является не Владимир Путин, а мигранты, наркобароны и другие уголовные элементы, незаконно пересекающие границу.