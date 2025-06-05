Флаг Китая / © Associated Press

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В Китае заявили, что придерживаются «четкой и последовательной» позиции относительно полномасштабной войны России против Украины и призывает к ее деэскалации.

Об этом заявил спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в ответ на вопросы журналиста Newsweek об украинской операции «Паутина».

«Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов охлаждения ситуации: не распространять огонь на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя», — подчеркнул представитель посольства.

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Он также добавил, что Пекин будет продолжать контакты с международным сообществом и играть «конструктивную роль» в политическом урегулировании «кризиса» — именно так официальный Китай традиционно называет войну, развязанную Россией против Украины.

Ранее сообщалось, что глава Информационного центра НАТО в Москве (2010-2015), старший научный сотрудник Центра восточных исследований (Польша) Роберт Пшель рассказал, как Путин может ответить на операцию «Паутина».

Мы ранее информировали, что по словам американских чиновников, СБУ, вероятно, поразила меньшее количество российских военных самолетов, чем об этом публично сообщили украинские власти.