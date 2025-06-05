Прапор Китаю / © Associated Press

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У Китаї заявили, що дотримуються «чіткої та послідовної» позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України та закликає до її деескалації.

Про це заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй у відповідь на запитання журналіста Newsweek про українську операцію «Павутина».

«Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів охолодження ситуації: не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум’я», — наголосив представник посольства.

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Він також додав, що Пекін продовжуватиме контакти з міжнародною спільнотою та відіграватиме «конструктивну роль» у політичному врегулюванні «кризи» — саме так офіційний Китай традиційно називає війну, розв’язану Росією проти України.

Раніше повідомлялося, що очільник Інформаційного центру НАТО в Москві (2010-2015), старший науковий співробітник Центру східних досліджень (Польща) Роберт Пшель розповів, як Путін може відповісти на операцію «Павутина».

Ми раніше інформували, що за словами американських посадовців, СБУ, ймовірно, вразила меншу кількість російських військових літаків, ніж про це публічно повідомила українська влада.