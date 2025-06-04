США більше не чуваються в безпеці через загроху використання для атак цивільної інфраструктури / © Associated Press

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Адміністрація Трампа з нетерпінням чекає на можливість перенести свою стратегічну увагу з України на інші невідкладні пріоритети, особливо в Тихоокеанському регіоні. При цьому експерти аналізують уроки сучасної війни та нові загрози, які стали очевидними після успішної операції українських збройних сил «Павутина».

Про це пише Axios.

Про бажання змістити американський фокус уваги на Китай говорить заява міністра оборони США Піта Хегсета на конференції з безпеки, яка відбулася цих вихідних у Сінгапурі. Хегсет попередив учасників заходу, що китайське вторгнення на Тайвань може бути «неминучим».

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"При цьому українська креативність на полі бою продовжує давати уроки в режимі реального часу про те, як виглядає сучасна війна, особливо асиметрична війна", - йдеться у статті.

У експертів із національної безпеки операція «Павутина», під час якої було знищено десятки російських бойових літаків, викликала нові побоювання щодо загрози використання комерційної інфраструктури для підготовки та проведення атак. Наприклад, велику загрозу можуть становити китайські контейнеровози, які пришвартовані в американських портах.

Про те, що Китай може розробляти пускову установку, замасковану під звичайний комерційний вантажний контейнер, Пентагон попереджав ще минулого аналізу військової могутності Китаю. Такі установки могли б використовуватися для потайного застосування ракет прямо з борту торговельного судна.

"Здатність України проектувати свою військову міць на всю територію Росії - за допомогою скоординованих вибухів на відстані тисяч миль один від одного - показала, як легко може бути зруйнована ілюзія внутрішньої безпеки", - підсумували автори публікації.

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Нагадаємо, Зеленський «розіграв карту», на яку ніхто не очікував, а операція «Павутина» стала провалом для російської стратегічної авіації . Операція СБУ продемонструвала світу реальні можливості асиметричної війни, які Пентагон досі моделював лише на папері, а Україна втілила у реальність.