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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
640
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні можна приступати до ремонту

День вважається сприятливим часом для будь-яких починань, при цьому зосередитися потрібно не тільки на робочих, а й на домашніх справах – прибиранні чи приготуванні.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тим, хто давно збирався зробити ремонт до свого житла, зірки рекомендують приступити до нього саме сьогодні – результат виявиться більш ніж задовільним.

Сьогодні, 5 червня, розпочинати ремонт можна представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них просто необхідно приступити до облагородження свого житла.

Близнюки

Близнюкам, для яких найкраще – ворог хорошого, захочеться вдосконалити і без того непоганий ремонт, який цілком міг би послужити їм. Втім, цього разу вони, здається, не схильні шикувати – оновлювати інтер'єр вони будуть щонайменше, без особливих витрат.

Діва

Діви, в силу своєї практичності, підійдуть до ремонту у всеозброєнні: вони самі підшукають будматеріали, які влаштують їх у співвідношенні «ціна – якість», особисто складуть кошторис, а потім, найнявши будівельників, стежать за їхніми діями, вникаючи в усі тонкощі роботи.

Козеріг

Козероги найбільше у світі не люблять робити ремонт: по-перше, він відволікає їх від роботи, а по-друге, вимагає грошей, витрачати які вони страшенно не люблять. Але сьогодні, схоже, вони просто не мають іншого виходу: неможливо весь час спотикатися про дірку в лінолеумі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
640
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