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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
640
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня можно приступать к ремонту

День считается благоприятным временем для любых начинаний, при этом сосредоточиться нужно не только на рабочих, но и на домашних делах – уборке или готовке.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тем, кто давно собирался сделать ремонт в своем жилище, звезды настоятельно рекомендуют приступить к нему именно сегодня — результат окажется более чем удовлетворительным.

Сегодня, 5 июня, начинать ремонт можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо приступить к облагораживанию своего жилья.

Близнецы

Близнецам, для которых лучшее — враг хорошего, захочется усовершенствовать и без того неплохой ремонт, который вполне мог бы еще послужить им. Впрочем, на этот раз они, кажется, не склонны шиковать — обновлять интерьер они будут по минимуму, без особых затрат.

Дева

Девы, в силу своей практичности, подойдут к ремонту во всеоружии: они сами подыщут стройматериалы, которые устроят их в соотношении «цена — качество», лично составят смету, а затем, наняв строителей, неусыпно будут следить за их действиями, вникая во все тонкости работы.

Козерог

Козероги больше всего на свете не любят делать ремонт: во-первых, он отвлекает их от работы, а во-вторых, требует денег, тратить которые они ужасно не любят. Но сегодня, похоже, у них просто не будет другого выхода: невозможно все время спотыкаться об дыру в линолеуме.

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Дата публикации
Количество просмотров
640
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