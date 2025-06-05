Три знака, которым сегодня можно приступать к ремонту

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Тем, кто давно собирался сделать ремонт в своем жилище, звезды настоятельно рекомендуют приступить к нему именно сегодня — результат окажется более чем удовлетворительным.

Сегодня, 5 июня, начинать ремонт можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо приступить к облагораживанию своего жилья.

Близнецы

Близнецам, для которых лучшее — враг хорошего, захочется усовершенствовать и без того неплохой ремонт, который вполне мог бы еще послужить им. Впрочем, на этот раз они, кажется, не склонны шиковать — обновлять интерьер они будут по минимуму, без особых затрат.

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Дева

Девы, в силу своей практичности, подойдут к ремонту во всеоружии: они сами подыщут стройматериалы, которые устроят их в соотношении «цена — качество», лично составят смету, а затем, наняв строителей, неусыпно будут следить за их действиями, вникая во все тонкости работы.

Козерог

Козероги больше всего на свете не любят делать ремонт: во-первых, он отвлекает их от работы, а во-вторых, требует денег, тратить которые они ужасно не любят. Но сегодня, похоже, у них просто не будет другого выхода: невозможно все время спотыкаться об дыру в линолеуме.

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