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- Украина
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Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько беспилотников удалось уничтожить
В ряде областей фиксируют последствия ночных российских обстрелов беспилотниками.
Ночью против 16 мая российская армия атаковала Украину БПЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Войска РФ ударили 112 дронами. ПВО уничтожило 73 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.
По информации ПС, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 73 ударных Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме того, 36 вражеских дронов-имитаторов было локационно потеряно.
Последствия российской атаки фиксируют в Одесской, Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.
Этой ночью российские военные запускали беспилотники по направлениям Брянска, Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.
Ночная атака "Шахедов"
Ночью 16 мая русские дроны атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы.
Россияне приготовили по Киевщине. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако повреждения фиксируют в двух районах: Белоцерковском и Бучанском.
Кроме того, взрывы в Киеве произошли с утра. В Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание в нежилой зоне, там работают пожарные.
Также этой ночью Одесщина содрогалась от взрывов . Россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Известно, что вражеский дрон уничтожил здание директора Одесского зоопарка.