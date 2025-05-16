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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1302
Время на прочтение
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Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько беспилотников удалось уничтожить

В ряде областей фиксируют последствия ночных российских обстрелов беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 16 мая российская армия атаковала Украину БПЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Войска РФ ударили 112 дронами. ПВО уничтожило 73 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.

По информации ПС, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 73 ударных Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме того, 36 вражеских дронов-имитаторов было локационно потеряно.

Последствия российской атаки фиксируют в Одесской, Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

Этой ночью российские военные запускали беспилотники по направлениям Брянска, Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Ночная атака "Шахедов"

Ночью 16 мая русские дроны атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы.

Россияне приготовили по Киевщине. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако повреждения фиксируют в двух районах: Белоцерковском и Бучанском.

Кроме того, взрывы в Киеве произошли с утра. В Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание в нежилой зоне, там работают пожарные.

Также этой ночью Одесщина содрогалась от взрывов . Россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Известно, что вражеский дрон уничтожил здание директора Одесского зоопарка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1302
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