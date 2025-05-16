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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью 16 мая российские дроны атаковали Украину: где прогремели взрывы

Россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Херсон;

  • Полтавщина;

  • Чернигов/р-н;

  • Белгород-Днестровск/Р-н (Одесщина);

  • Сyмщина;

  • Пригород Киева;

  • Николаевская область;

  • Умань/р-н (Черкащина).

Напомним, что в Киевской области работала ПВО. Горожане слышали взрывы.

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