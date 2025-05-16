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Ночью 16 мая российские дроны атаковали Украину: где прогремели взрывы
Россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.
В ночь на 16 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Херсон;
Полтавщина;
Чернигов/р-н;
Белгород-Днестровск/Р-н (Одесщина);
Сyмщина;
Пригород Киева;
Николаевская область;
Умань/р-н (Черкащина).
Напомним, что в Киевской области работала ПВО. Горожане слышали взрывы.