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Астрологический прогноз на 16 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной – «темной» – энергетики, когда не стоит браться за важные дела и общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Символ дня: паук в центре сети.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой – цвет душевной чистоты, осознанности и интеллекта.
Счастливые камни дня: хризолит, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: пупок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, не стоит медлить с визитом к врачу.
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их важно правильно расшифровать.
Табу дня: под запретом алкоголь и сильнодействующие препараты.
Цитата дня: «Вреднее всего – желание предохранить себя от ошибок» (Георг Вильгельм Фридрих Гегель).
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