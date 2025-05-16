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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
263
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 16 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Паук

Паук / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной – «темной» – энергетики, когда не стоит браться за важные дела и общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Символ дня: паук в центре сети.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой – цвет душевной чистоты, осознанности и интеллекта.

Счастливые камни дня: хризолит, лабрадор.

За какую часть тела отвечает: пупок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их важно правильно расшифровать.

Табу дня: под запретом алкоголь и сильнодействующие препараты.

Цитата дня: «Вреднее всего – желание предохранить себя от ошибок» (Георг Вильгельм Фридрих Гегель).

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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