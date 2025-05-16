Астрологический прогноз на 16 мая

Паук / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной – «темной» – энергетики, когда не стоит браться за важные дела и общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Символ дня: паук в центре сети.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой – цвет душевной чистоты, осознанности и интеллекта.

Счастливые камни дня: хризолит, лабрадор.

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За какую часть тела отвечает: пупок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их важно правильно расшифровать.

Табу дня: под запретом алкоголь и сильнодействующие препараты.

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Цитата дня: «Вреднее всего – желание предохранить себя от ошибок» (Георг Вильгельм Фридрих Гегель).

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