В Украине резко изменится погода: чего ждать в ближайшие дни

Погода в Украине / © ТСН.ua

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Сегодня 4 июня осадки возможны только на востоке, а уже завтра 5 июня — сухо и солнечно почти по всей стране.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

После прохождения атмосферного фронта дожди прекращаются. В четверг, 5 июня, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода. Исключение — западные области, где вечером могут пройти грозовые дожди.

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Температура воздуха снова повысится: в Украине будет +25…+30 °C, на западе местами до +30…+32 °C. В западных регионах возможны штормовые порывы южного ветра.

В Киеве 5 июня — сухо, воздух прогреется до +26…+28 °C. До конца недели синоптики прогнозируют жаркую погоду с периодическими грозовыми дождями на западе и севере страны.

«Не стесняйтесь носить легкие козырьки, платочки или шляпки — летнее солнце озорное и сильное», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне. Детальный прогноз погоды на первый месяц лета в Украине.

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