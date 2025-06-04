Еще один клуб УПЛ простился с главным тренером

Виталий Пономарев / © ФК Рух

Реклама

"Рух", который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), попрощался с главным тренером команды Виталием Пономаревым.

Об этом сообщается на официальной странице львовского клуба в соцсетях.

Пономарев начал свой путь в "Рухе" в сезоне-2020/21, когда возглавил команду U-19. Под его руководством юноши "Руха" стали чемпионами Украины в сезонах-2021/22 и 2022/23. Кроме того, "руховцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Реклама

В марте 2023 года он возглавил главную команду "Руха". Уже через год "желто-черные" показали свой лучший результат выступлений в УПЛ, заняв шестое место и до последнего тура боровшись за попадание в еврокубки.

Всего в роли главного тренера львовян Пономарев провел 77 матчей, в которых одержал 26 побед, 30 поединков завершились вничью и потерпел 21 поражение.

В сезоне УПЛ-2024/25 "Рух" занял восьмое место, набрав 38 очков после 30 матчей.

По информации ТаТоТаке, следующим местом работы Пономарева станет другой клуб УПЛ – черкасский ЛНЗ, с которым 51-летний специалист уже якобы подписал контракт на два года.

Реклама

У руля черкасской команды Пономарев заменит Романа Григорчука, который был уволен после завершения сезона-2024/25, где ЛНЗ финишировал на 12-м месте и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).

Отметим, что после завершения сезона УПЛ-2024/25 произошел ряд тренерских изменений. Турецкий специалист Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", а Юрий Вернидуб покинул "Кривбасс".