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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Обмен телами погибших: в Кремле сообщили, когда он состоится

Мария Захарова анонсировала скорое начало процесса передачи тел погибших между Россией и Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова / © Associated Press

Процесс передачи тел погибших между Россией и Украиной начнется в ближайшее время.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Процесс передачи тел погибших между РФ и Украиной в соответствии с договоренностями в Стамбуле начнется в ближайшее время, заявила Мария Захарова», — пишут российские средства массовой пропаганды.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по результатам второго раунда переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились провести обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных — «всех на всех»; обмен всех солдат в возрасте 18-25 лет «всех на всех»; вернуть тела погибших военных — 6000 на 6000.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам переговоров Киев и Москва обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».

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