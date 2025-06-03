У Путина прокомментировали вторые переговоры в Стамбуле и меморандум РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня были достигнуты важные договоренности. Он также прокомментировал российский вариант меморандума о мире.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Песков сказал, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле были достигнуты важные договоренности, и что они будут реализовываться. В то же время спикер российского диктатора отметил, что от этих переговоров не стоит ожидать мгновенных решений и прорывов.

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Высказался Песков и о проекте меморандума от России. По его словам, документ нацелен на спасение от первопричин «конфликта» в Украине и устойчивое урегулирование.

Представитель главы Кремля также сказал, что возможные компромиссы со стороны РФ по пунктам меморандума — тема для переговоров, которые не могут быть публичными.

Результаты переговоров в Стамбуле 2 июня

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Москва отвергла идею прекращения огня. Делегация Кремля привезла свой меморандум только непосредственно на встречу, что фактически лишило переговоры шансов на результативность. В то же время, стороны договорились провести обмен пленными и телами погибших военных. Киев передал россиянам верифицированный список депортированных Россией украинских детей. А еще Украина предложила провести встречу на уровне лидеров государств уже к концу июня.

Умеров также отметил, что дальнейшие переговоры с РФ имеют смысл только при условии подготовки встречи лидеров двух стран.

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