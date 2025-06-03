У Путіна прокоментували другі переговори у Стамбулі і меморандум РФ

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з Україною у Стамбулі 2 червня булидосягнуті важливі домовленості. Він також прокоментував російський варіант меморандуму про мир.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі було досягнуто важливих домовленостей, і що вони реалізовуватимуться. Водночас спікер російського диктатора зазначив, що від цих переговорів не варто очікувати миттєвих рішень та проривів.

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Висловився Пєсков і про проєкт меморандуму від Росії. За його словами, документ націлений на порятунок від першопричин «конфлікту» в Україні та стійке врегулювання.

Речник очільника Кремля також сказав, що можливі компроміси з боку РФ щодо пунктів меморандуму — тема для переговорів, які не можуть бути публічними.

Результати переговорів у Стамбулі 2 червня

Нагадаємо, 2 червня відбувся другий раунд перемовин між українською та російською делегаціями. За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Москва відкинула ідею припинення вогню. Делегація Кремля привезла свій меморандум лише безпосередньо на зустріч, що фактично позбавило перемовини шансів на результативність. Водночас, сторони домовилися провести обмін полоненими та тілами загиблих військових. Київ передав росіянам верифікований список депортованих Росією українських дітей. А ще Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів держав уже до кінця червня.

Умєров також зазначив, що подальші переговори з РФ мають сенс лише за умови підготовки зустрічі лідерів двох країн.

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