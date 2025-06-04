Обмін тілами загиблих: у Кремлі повідомили, коли він відбудеться

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / © Associated Press

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Процес передавання тіл загиблих між Росією та Україною розпочнеться найближчим часом.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Процес передавання тіл загиблих між РФ та Україною відповідно до домовленостей у Стамбулі розпочнеться найближчим часом, заявила Марія Захарова», — пишуть російські засоби масової пропаганди.

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Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що за результатами другого раунду переговорів у Стамбулі Київ та Москва домовилися провести обмін усіх тяжкопоранених і важкохворих — «всіх на всіх»; обмін усіх солдатів віком 18-25 років «всіх на всіх»; повернути тіла загиблих військових — 6000 на 6000.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що за результатами переговорів Київ та Москва обміняються військовополоненими у форматі «1000 на 1000».