Через наркотики у популярних цукерках дитина впала в кому

Цукерки / © Pixabay

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У нідерландському місті Альмело двоє дітей потрапили до лікарні через цукерки Haribo з канабісом, один із дітей перебував у стані коми.

Про це повідомила лікарняна група Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) після інформації в місцевих ЗМІ Tubantia та RTV Oost, пише NL Times.

Дитину у тяжкому стані перевели до більш спеціалізованої лікарні для надання належної допомоги.

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Представник лікарні додав, що спочатку випадок викликав жартівливу реакцію, але згодом з’ясувалося, що ситуація була серйознішою, ніж вважалося.

Наразі поліція проводить розслідування щодо того, як наркотичні речовини потрапили у популярні солодощі. Виробник цукерок Haribo заявив, що полегшений тим, що діти одужують, і готовий співпрацювати з правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батькам робити, якщо у дитини отруєння, та як уникнути інтоксикації та як надати ефективну допомогу.