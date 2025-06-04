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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Через наркотики у популярних цукерках дитина впала в кому

Двоє дітей потрапили до лікарні через цукерки Haribo з наркотиками.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Цукерки

Цукерки / © Pixabay

У нідерландському місті Альмело двоє дітей потрапили до лікарні через цукерки Haribo з канабісом, один із дітей перебував у стані коми.

Про це повідомила лікарняна група Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) після інформації в місцевих ЗМІ Tubantia та RTV Oost, пише NL Times.

Дитину у тяжкому стані перевели до більш спеціалізованої лікарні для надання належної допомоги.

Представник лікарні додав, що спочатку випадок викликав жартівливу реакцію, але згодом з’ясувалося, що ситуація була серйознішою, ніж вважалося.

Наразі поліція проводить розслідування щодо того, як наркотичні речовини потрапили у популярні солодощі. Виробник цукерок Haribo заявив, що полегшений тим, що діти одужують, і готовий співпрацювати з правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батькам робити, якщо у дитини отруєння, та як уникнути інтоксикації та як надати ефективну допомогу.

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