- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
У популярних мармеладових цукерках виявили канабіс
Кондитерська компанія відкликає весь свій асортимент мармеладок як запобіжний захід.
У популярних мармеладових цукерках-ведмедиках Haribo у Нідерландах виявили сліди канабісу. Декілька людей повідомили про «запаморочення» після вживання солодощів.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на речника нідерландського органу з безпеки харчових продуктів (NVWA).
Отримавши звернення від споживачів, агентство, яке контролює безпеку продуктів, взяло зразки цукерок із трьох упаковок і виявило в них канабіс.
Агентство заявило, що в обігу були пакети, вживання яких «можуть призвести до скарг на здоров’я, таких як запаморочення».
«Не їжте солодощі», — додається у заяві.
Наразі незрозуміло, чи цукерки з канабісом були у справжніх упаковках Haribo чи це була підробка.
Речник Haribo повідомив BBC, що компанія співпрацює з поліцією, щоб «встановити факти щодо забруднення».
Про всякий випадок кондитерська компанія відкликає весь свій асортимент цих мармеладок як запобіжний захід. Відкликання діє лише в Нідерландах.
Компанія запевняє, що усі інші продукти безпечні для споживання.
Haribo заявила, що безпека її споживачів є її головним пріоритетом, додавши, що ставиться до інциденту «дуже серйозно».
Нагадаємо, раніше охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах.