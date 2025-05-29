У популярних мармеладових цукерках виявили канабіс

Цукерки Haribo / © Associated Press

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У популярних мармеладових цукерках-ведмедиках Haribo у Нідерландах виявили сліди канабісу. Декілька людей повідомили про «запаморочення» після вживання солодощів.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на речника нідерландського органу з безпеки харчових продуктів (NVWA).

Отримавши звернення від споживачів, агентство, яке контролює безпеку продуктів, взяло зразки цукерок із трьох упаковок і виявило в них канабіс.

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Агентство заявило, що в обігу були пакети, вживання яких «можуть призвести до скарг на здоров’я, таких як запаморочення».

«Не їжте солодощі», — додається у заяві.

Наразі незрозуміло, чи цукерки з канабісом були у справжніх упаковках Haribo чи це була підробка.

Речник Haribo повідомив BBC, що компанія співпрацює з поліцією, щоб «встановити факти щодо забруднення».

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Про всякий випадок кондитерська компанія відкликає весь свій асортимент цих мармеладок як запобіжний захід. Відкликання діє лише в Нідерландах.

Компанія запевняє, що усі інші продукти безпечні для споживання.

Haribo заявила, що безпека її споживачів є її головним пріоритетом, додавши, що ставиться до інциденту «дуже серйозно».

Нагадаємо, раніше охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах.

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