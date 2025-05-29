В популярных мармеладовых конфетах обнаружили каннабис

Конфеты Haribo / © Associated Press

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В популярных мармеладовых конфетах-мишек Haribo в Нидерландах обнаружили следы каннабиса. Несколько человек сообщили о «головокружении» после употребления сладостей.

Об этом сообщает ВВСсо ссылкой на представителя нидерландского органа по безопасности пищевых продуктов (NVWA).

Получив обращение от потребителей, агентство, которое контролирует безопасность продуктов, взяло образцы конфет из трех упаковок и обнаружило в них каннабис.

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Агентство заявило, что в обращении были пакеты, употребление которых «могут привести к жалобам на здоровье, таким как головокружение».

«Не ешьте сладости», — добавляется в заявлении.

Пока непонятно, были ли конфеты с каннабисом в настоящих упаковках Haribo или это была подделка.

Представитель Haribo сообщил BBC, что компания сотрудничает с полицией, чтобы «установить факты относительно загрязнения».

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На всякий случай кондитерская компания отзывает весь свой ассортимент этих мармеладок в качестве меры предосторожности. Отзыв действует только в Нидерландах.

Компания уверяет, что все остальные продукты безопасны для потребления.

Haribo заявила, что безопасность ее потребителей является ее главным приоритетом, добавив, что относится к инциденту «очень серьезно».

Напомним, ранее охранники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота, когда тот пытался перепрыгнуть через забор с наркотиками в пакетах

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