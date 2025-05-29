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Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп анонсировал важные события и решения через две-три недели. Второй президентский срок не исключение. Особенно, когда речь о России и Путине. В среду, 28 мая, Трамп вновь заявил, что понадобится примерно полторы-две недели, чтобы выяснить, не обманывает ли его Путин. Если обманывает, президент США пообещал «отреагировать несколько иначе». Но, будут ли это новые санкции, Трамп не сказал, отметив, что не хочет этим сорвать возможную сделку с Россией.

Но о двух-трех неделях, как и о близости соглашения с Кремлем, которое Трамп не хочет сорвать введением новых санкций, он говорит уже в апреле-мае. И тянущий время Путин успешно этим пользуется. Сейчас, по словам Кита Келлога, спецпредставителя Трампа по Украине, США ожидают от России ее письменной позиции, которую в Кремле называют «меморандумом» по прекращению огня. Свой документ Киев уже передал и Вашингтону, и Москве. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Кремль сделать то же самое, а не ждать понедельника.

Так как именно в понедельник, 2 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров предлагает провести второй раунд переговоров в Стамбуле. Состоится ли эта встреча? И, что самое главное, ожидать ли от Трампа введения новых санкций против России за полторы-две недели? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Экономика России: Трамп дал Путину еще один шанс

В среду, 28 мая, во время общения с журналистами Владимир Зеленский выразил надежду на окончание войны в июне 2026 года, потому что именно в следующем году российская экономика начнет ощущать сильное действие санкций. При этом, по словам украинского президента, администрация Трампа ждала (и, очевидно, продолжает ждать — Ред.) уступок со стороны Кремля, поэтому и не вводит новых санкций. К тому же в США и Европе есть те, кто считает, что новые санкции закроют окно для диалога с Москвой.

Действительно, западные экономисты уже давно говорят, что российская экономика предстанет перед серьезными проблемами в следующем году. И, как ни странно, развязанная Трампом мировая торговая война, спровоцировавшая снижение цен на нефть, это ускорила. К тому же, как добавляют эксперты, если бы США ввели еще более жесткие санкции против российских банков и «теневого» флота и усилили при этом отслеживание случаев обхода уже действующих санкций, это могло оказать еще большее влияние на возможность Кремля продолжать войну.

«Русская экономика в беде. Если цена нефти упадет ниже 50 долларов, это повлияет на них. Дополнительные санкции также заставят покупателей (нефти — Ред.) отвлечься от них. И понадобится некоторое время — около шести месяцев — чтобы это сказалось на поле боя. Так что время не на стороне России. И если мы начнем давить на них сейчас, это, пожалуй, будет лучшей возможностью принудить Путина к реальному компромиссу», — сказала в комментарии для Bloomberg исполнительный директор Института Маккейна при Университете Аризоны Эвелин Фаркас.

Как пишет Bloomberg, первые почти из 200 танкеров, санкционированных в январе этого года еще администрацией Байдена, снова перевозят российскую нефть в Индию. К тому же, в тексте «Напряженность в Балтийском море: способно ли НАТО противостоять Путину и предотвратить еще одну войну» ТСН.ua уже писал, что даже несмотря на мировое падение цен на нефть, дружеское отношение администрации Трампа к России, нежелание США вводить новые санкции и прекращение дела продолжает получать необходимые ей нефтедоллары для продолжения войны против Украины.

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Тем не менее, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, который на днях был в Вашингтоне и встречался с госсекретарем США Марко Рубио, заявил, что Путину нужно готовиться к новым санкциям в случае дальнейшего отказа от безусловного прекращения огня. По его словам, Дональд Трамп вложил множество личного политического капитала, чтобы привести Путина за стол переговоров.

«Но Путина там нет. Надеюсь, что на следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры. Но Россия должна быть готова к переговорам, особенно к безусловному прекращению огня, без предварительных условий. Зеленский готов это сделать. Европа, Германия, как европейская страна, вместе с США, имеют четкую позицию, что сейчас нам нужны эти переговоры без предварительных условий, чтобы эту войну можно было прекратить», — сказал Иоганн Вадефуль в комментарии CNN.

Стамбул — раунд-2: Россия просто тянет время

В среду, 28 мая, глава российского МИДа Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, добавив, что Москва разработала меморандум, где изложена ее позиция по «надежному преодолению первопричин» этой войны. При этом заранее направить этот документ в Киев и Вашингтон в Кремле отказываются, обвиняя Украину в давлении.

Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно (предоставить российский меморандум — Ред.) — это все неконструктивно. Здесь можно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное», — заявил в четверг, 29 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Киев уже публично согласился принять участие во втором раунде переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Однако, при одном условии: по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Россия должна передать свой «меморандум», что она и обещала сделать сразу после обмена пленных в формате «1000 на 10».

Действия Путина ясны — он просто тянет время. Ведь все условия, изложенные в российском меморандуме, уже давно известны. ТСН.ua, ссылаясь на публичные комментарии самого Путина, уже неоднократно писал о них: остановка мобилизации в Украине и поставки западного оружия Киеву; отказ Украины от членства в НАТО и постоянный нейтральный статус; выход Сил обороны Украины из четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, которые Путин еще в сентябре 2022 года незаконно записал в конституцию РФ, однако российская армия их полностью не контролирует.

К тому же, как сообщил Reuters, ссылаясь на несколько российских источников, Путин также требует, чтобы основные западные государства в письменном виде обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменили часть санкций против России, в том числе в отношении замороженных $300 млрд активов российского Центробанка. Однако и это не что-то новое. Россия уже давно лоббирует размораживание хотя бы части активов ЦБ РФ. А об отмене декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, где Украина и Грузия получили обещание по поводу предстоящего вступления, об этом еще в конце января этого года говорил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Киеву и многим другим европейским столицам уже давно ясно, что со всеми этими «меморандумами» и «Стамбулами» Путин просто тянет время, чтобы Трамп не вышел из переговорного процесса. Однако цель Кремля — капитуляция Украины — не изменилась. Что и отражено во всех этих шизофренических и нереалистических требованиях. Но поймет ли это Трамп?

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В среду, 28 мая, президент США в очередной раз заявил, что Путин «играется с огнем». Но к введению новых санкций против России Трамп пока не готов. Две недели назад он уже подтолкнул Украину к первым более чем за три года переговорам с Россией в Стамбуле. Однако установка режима прекращения огня не приблизила. Трамп может снова подталкивать Украину согласиться на вторую встречу с россиянами в Стамбуле. Но без реального давления Вашингтона на Москву результатов не будет.

Многие американские медиа на днях пишут о растущем давлении Конгресса США и советниках Белого дома на Трампа и его команду наконец-то ввести новые санкции против России, ссылаясь на законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма (которого считают близким к Трампу) и сенатора-демократа Ричарда Блюмента. Документ предусматривает введение 500% тарифа на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, газ и т.д. Но это нереалистичный сценарий. Как Трамп, уже сообщавший введенные им же 145% пошлины на китайский экспорт, а Китай является одним из крупнейших покупателей российской нефти после Индии, может наложить 500% тарифы на китайские товары?

Но это не означает, что в этот законопроект запрещено вносить поправки. К тому же давление американских медиа и Конгресса на Белый дом действительно растет. Однако, по многочисленным утечкам, Трамп уверен, что США и Россия смогут торговать и сотрудничать в экономической сфере. Надо только приостановить войну России против Украины любой ценой, даже ценой уступок Украины.

Тем не менее, ключевые европейские столицы на стороне Киева. В среду, 29 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц, который накануне встретился с Владимиром Зеленским в Берлине, и ФРГ теперь вкладывает в производство украинского вооружения 5 млрд евро, ответил вице-президенту США Джей Ди Венсу, за что стоит Европа:

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«У нас есть не просто ответ. У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить. А именно: мы в Европе стоим за то, что на протяжении веков, из-за многочисленных испытаний и катастроф, мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия — это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять, и, если потребуется, бороться за их сохранение».

Дата публикации 19:46, 28.05.25 Количество просмотров 93 Вместо Taurus — украинские ракеты?! О чем в Германии договорились Зеленский и Мерц