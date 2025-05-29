Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ

Егор Ярмолюк / © Associated Press

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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк продлил контракт с футбольным клубом "Брентфорд", выступающим в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Новое соглашение 21-летнего украинца с "пчелами" рассчитано до лета 2031 года, сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Я очень рад подписать новый контракт с первой командой. Это добавляет мне больше энергии, чтобы работать еще усерднее. Мне очень понравился сезон, начиная с Премьер-лиги и дебютом в национальной сборной Украины. Я очень горжусь собой и хочу не останавливаться на достигнутом", – цитирует Ярмолюка официальный сайт "Брентфорда".

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Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.

С тех пор Егор провел за английскую команду 66 поединков во всех турнирах. Отличиться результативными действиями украинцу пока не удалось

В сезоне-2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей за "Брентфорда" во всех турнирах.

"Пчелы" финишировали на десятом месте в АПЛ, набрав 56 очков за 38 поединков.

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Ранее сообщалось, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик позировал с медалью после победы своей команды в Лиге конференций.