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Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ
Егор Ярмолюк подписал новое соглашение с "Брентфордом".
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк продлил контракт с футбольным клубом "Брентфорд", выступающим в английской Премьер-лиге (АПЛ).
Новое соглашение 21-летнего украинца с "пчелами" рассчитано до лета 2031 года, сообщается на официальном сайте английского клуба.
"Я очень рад подписать новый контракт с первой командой. Это добавляет мне больше энергии, чтобы работать еще усерднее. Мне очень понравился сезон, начиная с Премьер-лиги и дебютом в национальной сборной Украины. Я очень горжусь собой и хочу не останавливаться на достигнутом", – цитирует Ярмолюка официальный сайт "Брентфорда".
Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.
С тех пор Егор провел за английскую команду 66 поединков во всех турнирах. Отличиться результативными действиями украинцу пока не удалось
В сезоне-2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей за "Брентфорда" во всех турнирах.
"Пчелы" финишировали на десятом месте в АПЛ, набрав 56 очков за 38 поединков.
Ранее сообщалось, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик позировал с медалью после победы своей команды в Лиге конференций.