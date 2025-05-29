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После триумфа в Лиге конференций: "Челси" установил уникальное достижение
"Челси" стал первым клубом в истории, который выиграл все пять еврокубков.
Лондонский "Челси" установил уникальное достижение после победы в Лиге конференций сезона-2024/25.
В финале третьего по престижности евротурнира английский клуб оформил камбэк в игре с испанским "Бетисом" (4:1) и завоевал трофей.
"Синие" стали первым клубом в истории, который выиграл все пять еврокубков, а именно Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков – турнир, который проводился до 1999 года.
Все еврокубковые трофеи "Челси"
Кубок чемпионов / Лига чемпионов: 2012, 2021
Кубок УЕФА / Лига Европы: 2013, 2019
Лига конференций: 2025
Суперкубок УЕФА: 1998, 2021
Кубок обладателей кубков: 1971, 1998
Ранее сообщалось, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста, позировал с медалью победителя Лиги конференций.
Напомним, сезон АПЛ-2024/25 команда Энцо Марески закончила на четвертом месте в турнирной таблице, благодаря чему квалифицировалась в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.