После триумфа в Лиге конференций: "Челси" установил уникальное достижение

"Челси" / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Челси" установил уникальное достижение после победы в Лиге конференций сезона-2024/25.

В финале третьего по престижности евротурнира английский клуб оформил камбэк в игре с испанским "Бетисом" (4:1) и завоевал трофей.

"Синие" стали первым клубом в истории, который выиграл все пять еврокубков, а именно Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков – турнир, который проводился до 1999 года.

Реклама

Все еврокубковые трофеи "Челси"

Кубок чемпионов / Лига чемпионов: 2012, 2021

Кубок УЕФА / Лига Европы: 2013, 2019

Лига конференций: 2025

Суперкубок УЕФА: 1998, 2021

Реклама

Кубок обладателей кубков: 1971, 1998

Ранее сообщалось, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста, позировал с медалью победителя Лиги конференций.

Напомним, сезон АПЛ-2024/25 команда Энцо Марески закончила на четвертом месте в турнирной таблице, благодаря чему квалифицировалась в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.