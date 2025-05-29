Після тріумфу в Лізі конференцій: "Челсі" встановив унікальне досягнення

"Челсі" / © Associated Press

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Лондонський "Челсі" встановив унікальне досягнення після перемоги у Лізі конференцій сезону-2024/25.

У фіналі третього за престижністю євротурніру англійський клуб оформив камбек у грі з іспанським "Бетісом" (4:1) та завоював трофей.

"Сині" стали першим клубом в історії, який виграв усі п'ять єврокубків, а саме Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Суперкубок УЄФА та Кубок володарів кубків – турнір, який проводився до 1999 року.

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Усі єврокубкові трофеї "Челсі"

Кубок чемпіонів / Ліга чемпіонів: 2012, 2021

Кубок УЄФА / Ліга Європи: 2013, 2019

Ліга конференцій: 2025

Суперкубок УЄФА: 1998, 2021

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Кубок володарів кубків: 1971, 1998

Раніше повідомлялося, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який наразі тимчасово відсторонений від футболу через провалений допінг-тест, позував з медаллю переможця Ліги конференцій.

Нагадаємо, сезон АПЛ-2024/25 команда Енцо Марески закінчила на четвертому місці у турнірній таблиці, завдяки чому кваліфікувалася до основного раунду наступного розіграшу Ліги чемпіонів.