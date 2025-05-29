- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 2 хв
Солістка гурту "Крихітка" зізналася, чим заробляє кошти під час війни
Артистка має декілька джерел доходу.
Українська продюсерка, вокалістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова, яка раніше розсекретила свій роман, відверто розповіла, як нині заробляє на життя.
В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка розповіла, що наразі поєднує музичну діяльність із проєктною та креативною роботою. За словами Кольцової, її дохід складається з кількох джерел: це стримінгові платформи, авторські відрахування та окремі гонорарні проєкти. Зокрема, іноді вона отримує цікаві завдання завдяки своєму досвіду у сфері реклами. Утім, зізнається, що насправді має невелику зарплатню.
"Я почуваюся маленькою креативною агенцією. У мене є роялті, стримінги, музика "Крихітки". І це, звичайно, не зарплата топменеджера в Україні поки що, але зараз розвиваюся в цьому напрямі. Інколи роблю якісь гонорарні проєкти. Наприклад, вчора в мене було на три години дуже дивної роботи – придумувала назви для ГО. Звичайно, по ринку це 500 доларів, але я робила це друзям. Тобто, у мене є оцей бекграунд рекламний, і я час від часу залишаю собі хвости якісь, які мені щось підкидають", - поділилася зірка.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх
Нагадаємо, раніше Саша Кольцова розкритикувала російськомовних. До слова, сама артистка є родом із РФ, однак українську вивчила вже давно.