Солістка гурту "Крихітка" зізналася, чим заробляє кошти під час війни

Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

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Українська продюсерка, вокалістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова, яка раніше розсекретила свій роман, відверто розповіла, як нині заробляє на життя.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка розповіла, що наразі поєднує музичну діяльність із проєктною та креативною роботою. За словами Кольцової, її дохід складається з кількох джерел: це стримінгові платформи, авторські відрахування та окремі гонорарні проєкти. Зокрема, іноді вона отримує цікаві завдання завдяки своєму досвіду у сфері реклами. Утім, зізнається, що насправді має невелику зарплатню.

Саша Кольцова / © instagram.com/kryhitka.official

"Я почуваюся маленькою креативною агенцією. У мене є роялті, стримінги, музика "Крихітки". І це, звичайно, не зарплата топменеджера в Україні поки що, але зараз розвиваюся в цьому напрямі. Інколи роблю якісь гонорарні проєкти. Наприклад, вчора в мене було на три години дуже дивної роботи – придумувала назви для ГО. Звичайно, по ринку це 500 доларів, але я робила це друзям. Тобто, у мене є оцей бекграунд рекламний, і я час від часу залишаю собі хвости якісь, які мені щось підкидають", - поділилася зірка.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Нагадаємо, раніше Саша Кольцова розкритикувала російськомовних. До слова, сама артистка є родом із РФ, однак українську вивчила вже давно.