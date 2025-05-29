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Мудрик позировал с медалью после победы "Челси" в Лиге конференций (фото)
Михаил временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста.
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик позировал с медалью после победы своей команды в Лиге конференций.
В финале третьего по престижности евротурнира английский клуб оформил камбэк в игре с испанским "Бетисом" (4:1) и завоевал трофей.
После завершения матча полузащитник "синих" Энцо Фернандес в Instagram опубликовал совместное фото с Мудриком, на котором украинец позирует с чемпионской медалью.
24-летний украинец сделал репост этой публикации себе в Instagram-сторис.
Отметим, что Мудрик не попал в заявку на финал Лиги конференций, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
В этом сезоне Михаил провел 6 матчей за "Челси" в Лиге конференций: две игры в плей-офф квалификации турнира и четыре поединка в основном раунде.
В этих встречах на счету украинского футболиста 3 гола и 3 результативные передачи.