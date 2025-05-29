Мудрик позировал с медалью после победы "Челси" в Лиге конференций (фото)

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик позировал с медалью после победы своей команды в Лиге конференций.

В финале третьего по престижности евротурнира английский клуб оформил камбэк в игре с испанским "Бетисом" (4:1) и завоевал трофей.

После завершения матча полузащитник "синих" Энцо Фернандес в Instagram опубликовал совместное фото с Мудриком, на котором украинец позирует с чемпионской медалью.

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24-летний украинец сделал репост этой публикации себе в Instagram-сторис.

Энцо Фернандес и Михаил Мудрик

Отметим, что Мудрик не попал в заявку на финал Лиги конференций, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

В этом сезоне Михаил провел 6 матчей за "Челси" в Лиге конференций: две игры в плей-офф квалификации турнира и четыре поединка в основном раунде.

В этих встречах на счету украинского футболиста 3 гола и 3 результативные передачи.

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