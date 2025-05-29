Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom: кто и сколько заплатит

В Украине планируют контролировать продажи товаров через онлайн-платформы / © pixabay.com

Реклама

29 апреля стало известно, что в Украине облагают налогами доходы цифровых платформ, таких как Prom, OLX, Rozetka, Glovo, Uber и т.д. Кабинет министров уже принял соответствующий законопроект — теперь его должна рассмотреть Верховная Рада.

Какие изменения предусматривает новый законопроект и сколько налогов придется платить продавцам, объяснил народный депутат Даниил Гетманцев изданию «Фокус».

По его словам, новый законопроект не распространяется на предпринимателей, осуществляющих белую и прозрачную официальную деятельность и уплачивающих налоги.

Реклама

«Это распространяется на физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет как с 20 должны платить налоги. Сегодня по Налоговому кодексу предоставлятели услуг, или продавцы-физлица уже должны платить налоги по общей ставке 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор. А вот законопроект предусматривает только механизм удержания налогов, которые предусматривают лишь механизм удержания налогов. налоговая льгота — не 18% НДФЛ, а 5%. И эта льгота применяется ко всем доходам, получаемым через платформу», — сказал Гетманцев.

Он также отметил, что нужно отграничить не зарегистрированный бизнес от жизнедеятельности обычного человека. Но принятию законопроекта будет предшествовать открытая и прозрачная общественная дискуссия.

Напомним, правительство утвердило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для введения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

Как сообщил заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, налоговая ставка будет составлять 5%, к тому же будет взиматься дополнительный 5% военный сбор. Это требование касается операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы от их использования получают резиденты Украины.

Реклама