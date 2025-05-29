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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український футболіст подовжив контракт з клубом АПЛ

Єгор Ярмолюк підписав нову угоду з "Брентфордом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

Український півзахисник Єгор Ярмолюк подовжив контракт з футбольним клубом "Брентфорд", який виступає в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Нова угода 21-річного українця з "бджолами" розрахована до літа 2031 року, повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

"Я дуже радий підписати новий контракт з першою командою. Це додає мені більше енергії, щоб працювати ще старанніше. Мені дуже сподобався сезон, починаючи від Прем'єр-ліги і дебютом в національній збірній України. Я дуже пишаюся собою і хочу не зупинятися на досягнутому", – цитує Ярмолюка офіційний сайт "Брентфорда".

Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" в липні 2022 року, перейшовши з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро.

Відтоді Єгор провів за англійську команду 66 поєдинків в усіх турнірах. Відзначитися результативними діями українцю поки що не вдалося

У сезоні-2024/25 Ярмолюк провів 35 матчів за "Брентфорд" у всіх турнірах.

"Бджоли" фінішували на десятому місці в АПЛ, набравши 56 очок за 38 поєдинків.

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