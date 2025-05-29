Молния / © pixabay.com

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В четверг, 29 мая в Киеве молния ударила попала в дом и поломанные деревья.

Что известно и как уберечься от грозы читайте в материале ТСН.ua.

Непогода в Киеве 29 мая

Во время непогоды в Оболонском районе Киева молния попала в многоквартирный дом. Известно, что никто из жителей не пострадал.

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Видео как молния попадает в здание распространилось по сети.

Дата публикации 16:17, 29.05.25 Количество просмотров 27 В Киеве во время непогоды гроза ударила в дом

Кроме того, из-за шторма, града и древа в городе Киеве был объявлен первый уровень опасности. Ветер повалил деревья, в Ирпене — одно из которых упало на авто. Некоторые районы остались без света.

Какая опасность от попадания молнии в дом

Молния может привести к пожару, разрушить здание, повредить электроприборы и электросеть. Температура разряда достигает 30 000°C, напряжение — сотен миллионов вольт.

Также во время грозы риск поражения током через электропроводку, водопровод, газовые трубы, даже если молния ударила не непосредственно в дом, а рядом.

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Особую опасность представляет шаровая молния — она может проникнуть в помещение через окна, вентиляцию, дымоходы, имеет большую разрушительную силу даже при небольших размерах.

Правила безопасности на дому во время грозы

Если вы во время грозы находитесь дома, то вам следует:

закрыть окна, двери (если живете в частном доме также следует закрыть дымоходы);

избегать сквозняков;

выключить из розеток все электроприборы;

не касаться металлических предметов (металл — проводник электрического тока, и через него может пройти разряд);

во время грозы не мыть посуду или принимать душ (Молния может разрядиться в водопровод, и вода в качестве проводника передаст ток на сантехнику);

не разговаривать по мобильному телефону;

следует держаться как можно дальше от электропроводки, антенн, окон и дверей.

Сквозняк может привлечь шаровую молнию, которая способна проникнуть в помещение даже через небольшое отверстие. Открытое окно — дополнительный риск для возгорания штор или попадания молнии в дом.

В частности, молния может попасть в электросеть, вызвать скачок напряжения и вывести из строя технику, даже если она выключена, но подключена к сети. Выключать приборы нужно до начала грозы, а не во время нее во избежание поражения током.

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Что делать на улице во время грозы

Если гроза застала вас на улице, вам не следует прятаться под одинокими деревьями, возле металлических конструкций, опор линий электропередач. Также, в такой момент нельзя находиться в воде на открытой местности или использовать зонтик — они могут притягивать разряд.

В случае, если гроза застала вас в горах или лесу, вам нужно присесть на корточки, сгруппироваться и не касаться металлических предметов.

Важно помнить: во время грозы нельзя использовать мобильные телефоны или радиостанции.

Какую опасность представляет попадание молнии в дом

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Молния, попавшая в дом, может повлечь за собой пожар, разрушить здание или повредить электросеть и электроприборы.

Как не бояться грозы

Психолог-консультант, психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии КНЭУ им.

Иррациональный страх часто связан с отрицательным опытом, например, если кто-то из близких пострадал от грозы или вы были свидетелем ее разрушительного действия.

Также он может возникнуть из-за навязанных в детстве страхов и ложных стереотипов.

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По словам психотерапевта такой фобический страх доставляет человеку и его окружению ряд неудобств и трудностей. Эта фобия (боязнь грозы) имеет несколько синонимических названий: астрофобия, астрапофобия, бронтофобия, кераунофобия, тонитрофобия. Чаще ее хорошо устранять методами немедицинской психотерапии.

Рациональный страх перед грозой можно преодолеть, изучив правила безопасности. При сильной астрофобии следует обратиться к психотерапевту.

найти безопасное место;

уменьшить шум (закрыть окна/двери);

искать логические доводы в свою пользу (например, наличие громоотвода);

переключить внимание (наблюдать за дождем, считать секунды между молнией и громом).

Также важно оставаться спокойным — это помогает другим.

Напомним, 29 мая в результате мощной грозы на Киевщине дороги превратились в реки, исчез свет, а на авто падали деревья.

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