Как научиться не бояться грозы

Погода нынешним летом не устает проверять нас на прочность частыми грозами. И, несмотря на то что древние суеверия давно вышли из моды, и гром с молниями уже давно не воспринимают как кару небесную, многие люди все же опасаются грозы. А есть такие, кто и вовсе впадает в панику.

По словам психолога-консультанта, психотерапевта, члена Украинского союза психотерапевтов, старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии КНЭУ им. В. Гетьмана Дениса Лавриненко, страх грозы может быть как обоснованным (рациональным), так и необоснованным (иррациональным). Первый является абсолютно нормальным и необходимым охранительным механизмом для человека от опасности.



А опасность действительно существует. Статистика несчастных случаев во время грозы превышает статистику жертв от наводнений. Молнии невероятно опасны и разрушительны. Удар молнии может разрушить здание, опору электропередач, заводскую трубу, причинить пожар. Но больше всего молнии опасны для живых организмов. Ударив в человека, молния способна убить его насмерть. Причем опасны как обычная молния, так и шаровая.



По словам психолога, иррациональный страх перед грозой имеет психологические причины, которых может быть множество:



негативный прошлый опыт взаимодействия с природным явлением. Например, если когда-то рядом с вами кто-то пострадал от молнии; недалеко от вас молния попала в какой-то объект и разрушила его; если кто-то из ваших близких побывал в таких ситуациях или пострадал от молнии;



сформированный взрослыми детский страх. Например, систематическое упоминание взрослыми негативных событий, связанных с грозой, перед любым похожим природным явлением; жесткие запреты, связанные с грозой, запугивания примером других и шантаж в случае непослушания;



сильный испуг природного явления или громкого звука. Например, когда ребенок испугался своей первой "встречи" с грозой, не будучи защищенным (далеко от дома и укрытия, без взрослых) и/или недостаточно зная о стихии;



разного рода стереотипы, например: "молния очень часто убивает людей", "если намок, то вероятность попадания молнии очень высока", "если поблизости ударила молния, то опасность возрастает", "животные неспроста боятся грозы" и т.д.

Такой фобический страх доставляет человеку и его окружению ряд неудобств и затруднений. Эта фобия (боязнь грозы) имеет несколько синонимичных названий: астрафобия, астрапофобия, бронтофобия, кераунофобия, тонитрофобия. Чаще всего она хорошо устранима методами немедицинской психотерапии.



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От рационального страха перед грозой избавиться вполне реально. Нужно вооружиться информацией о возможных опасностях во время грозы, узнать "повадки" молний и навыки безопасности во время грозы. Людям же с ярко выраженной астрафобией нужно однажды решиться обратиться за помощью психолога-психотерапевта. Если же человека, страдающего фобией, все же застала гроза, психолог Денис Лавриненко рекомендует прибегнуть к следующему:



Смена обстановки и окружения (поиск безопасного места и доброжелательных людей);



Снижение уровня шума или его устранение (заход в помещение, закрытие окон и дверей);



Поиск логических аргументов в пользу безопасности (наличие громоотводов, вероятность попадания лично в меня и т.п.);



Переключение внимания на детали происходящего (слушать гром, шум дождя, замерять временной промежуток между молниями и громом и т.п.).



Окружающие должны демонстрировать максимально спокойное и умиротворенное поведение, поскольку пример и сравнение в данном случае очень важны.



По данным американских ученых, наибольшее количество тех, кто боится грозы, отмечается среди молодых людей до 25 лет. Для людей пенсионного возраста эта фобия практически не характерна. Астрафобии в большей степени подвержены женщины.



Татьяна Корякина

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